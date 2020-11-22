للبيع.بناية بموقع مميز | شارع الميناء أبوظبي هذه البناية للهدم وعليها تصريح بناء : طابق أرضي - طابق ميزان - 20 طابق مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : RB 331 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733