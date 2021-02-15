(للبيع)
|الجمال هو تناغم الهدف مع الشكل للبيع بمعرضنا بحالة فوق الممتازة شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 موديل 2014 المشي 874514 كم رقم الشاحنة 123148 للسعر والمعاينة يرجي التواصل هاتفيا /واتساب علي رقم جوال 0509313043 #شاحنه_مرسيدس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083981
1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
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