للبيع بمعرضنا بحالة فوق الممتازة شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 موديل 2014

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صورة الاعلان: للبيع بمعرضنا بحالة فوق الممتازة شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 موديل 2014 - في مكة السعودية

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الجمال هو تناغم الهدف مع الشكل للبيع بمعرضنا بحالة فوق الممتازة شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 موديل 2014 المشي 874514 كم رقم الشاحنة 123148 للسعر والمعاينة يرجي التواصل هاتفيا /واتساب علي رقم جوال 0509313043 #شاحنه_مرسيدس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مكة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 15/2/2021
رقم الإعلان: 2083981
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