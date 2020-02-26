للبيع بمعرضنا بجدة . براد شيرو بحالة ممتازة والمعاينة خير دليل

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع بمعرضنا بجدة . براد شيرو بحالة ممتازة والمعاينة خير دليل - في مكة السعودية

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للبيع بمعرضنا بجدة . براد بحالة ممتازة والمعاينة خير دليل رقم العرض للسؤال عن تفاصيله وسعره هو (2285555) براد من نوع شيرو بمبرد ثرموكينق افضل الانواع مواصفات سفر عالمية قاعدة البراد بي بي دبليو . الشاسيه بروج الهولندي صندوق سميك : سماكة الارضية 14 سم مع قضبان المونيوم أرضية المونيوم كاملة . السقف 10 سم . الجانبين 7 سم الأبعاد ممتازة للحمولات الكبيرة : طول 14متر و 60 سم . عرض 260 سم ارتفاع 270 سم لنقل وخزن أكبر شاسيه ضخم نظيف لأثقل الأحمال . 3 محاور . منافيخ باب جانبي - بابين خلفي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

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العنوان: - مكة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054823
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