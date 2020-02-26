للبيع بمعرضنا بجدة . براد شيرو بحالة ممتازة والمعاينة خير دليل

(للبيع)
|للبيع بمعرضنا بجدة . براد بحالة ممتازة والمعاينة خير دليل رقم العرض للسؤال عن تفاصيله وسعره هو (2285555) براد من نوع شيرو بمبرد ثرموكينق افضل الانواع مواصفات سفر عالمية قاعدة البراد بي بي دبليو . الشاسيه بروج الهولندي صندوق سميك : سماكة الارضية 14 سم مع قضبان المونيوم أرضية المونيوم كاملة . السقف 10 سم . الجانبين 7 سم الأبعاد ممتازة للحمولات الكبيرة : طول 14متر و 60 سم . عرض 260 سم ارتفاع 270 سم لنقل وخزن أكبر شاسيه ضخم نظيف لأثقل الأحمال . 3 محاور . منافيخ باب جانبي - بابين خلفي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054823
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال