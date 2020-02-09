للبيع بمعرضنا بجدة بحالة ممتازة . شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 موديل : 2012 رقم العرض هو 221122 الجير بوكس :اتوماتيك و يدوي سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 703335 كم مكيف للسعر واي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم #مرسيدس_اكتروس