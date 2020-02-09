(للبيع)
|للبيع بمعرضنا بجدة بحالة ممتازة . شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 موديل : 2012 رقم العرض هو 221122 الجير بوكس :اتوماتيك و يدوي سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 703335 كم مكيف للسعر واي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم #مرسيدس_اكتروس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
جازان - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053486
1 ريال
1 ريال