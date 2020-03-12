للبيع بمعرضنا بجدة بحالة ممتازة شاحنه افيكو يورو كارقو موديل 2011 رقم العرض هو 311111 شاحنه افيكو يورو كارقو ثلاجه (2*4) 120E25 مع مبرد ثيرموكنج MD300 موديل : 2011 الجير بوكس : اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 651964 كم للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #شاحنة_افيكو