(للبيع)
|للبيع بمعرضنا بجدة بحالة ممتازة شاحنه افيكو يورو كارقو موديل 2011 رقم العرض هو 311111 شاحنه افيكو يورو كارقو ثلاجه (2*4) 120E25 مع مبرد ثيرموكنج MD300 موديل : 2011 الجير بوكس : اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 651964 كم للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #شاحنة_افيكو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- الرباض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056112
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال