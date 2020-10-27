(للبيع)
|للبيع بمدينةالشرق شقة بمنطقة العمارات موقع رائع ارضي بجنيتة 185م مكونه من 3نوم 2 حمام الحديقة مساحه 20م تطل علي ميدان ومبني خدمات علي شارع الحريه السعر 860الف قابل للتفاوض واتس اب تليجرام 01030218844
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mohamed
|التليفون:
|01030218844
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|العنوان:
|- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|80,060 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070532
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