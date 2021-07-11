للبيع بقرية بانوراما بيتش الساحل الشمالى فيو بحر

(للبيع)
|الساحل الشمالى قرية بانوراما بيتش على البحر من اجمل القري كاملة المرافق والخدمات الترفيهيه . للبيع دور اول بروف فيو بحر 3غرفه 3 حمام رسبشن 2مطبخ 3تراس شامل الفرش والتكييفات . السعر الاجمالى ونهائى مليون و400الف كاش . الاستعلام والمعاينه : هانى خليفه 01150168707
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hani khalifa
|التليفون:
|01150168707
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|العنوان:
|الساحل الشمالى قرية بانوراما بيتش- الساحل الشمالى, الاسكندرية
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,400,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100756
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