(للبيع)
|للبيع بعد الاستيراد برادة شيرو بسعر مميز الاستيراد حسب الطلب بمواصفات دولية من اوروبا (فرنسا) برادة رقم 915063 سنة الموديل : 2006 طول 1350 سم عرض : 2.52سم ارتفاع :260سم نوع المبرد :كارير maxima 1300 نوع المحاور:3محاور saf هدفنا رضاكم وغايتنا تلبية طلبكم مؤسسة الاستيراد الدولي المتخصص للشاحنات والبرادات المستعملة وللمزيد من المعلومات التواصل على الرقم(إتصال،sms)0507010575 واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو محمد211
|التليفون:
|+966507010575
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- جدة، مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112546
1 ريال
1 ريال
اتصل
1 ريال
3,600 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 دولار
4,000 ريال
4,155 ريال
1 ريال