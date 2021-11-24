للبيع بعد الاستيراد برادة شيرو بسعر مميز الاستيراد حسب الطلب بمواصفات دولية من اوروبا (فرنسا) برادة رقم 915063 سنة الموديل : 2006 طول 1350 سم عرض : 2.52سم ارتفاع :260سم نوع المبرد :كارير maxima 1300 نوع المحاور:3محاور saf هدفنا رضاكم وغايتنا تلبية طلبكم مؤسسة الاستيراد الدولي المتخصص للشاحنات والبرادات المستعملة وللمزيد من المعلومات التواصل على الرقم(إتصال،sms)0507010575 واتساب