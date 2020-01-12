للبيع بسعر وحالة ممتازة برادة شيرو موديل 2006 مع مبرد ثيرموكنج sl200 رقم العرض هو 116066 مواصفات قياسية للسفر الدولي ارتفاع 260 سم . الطول 13متر و35 سم . عرض 252 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw لم تعمل بالسعودية للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا