للبيع بسعر وحالة ممتازة برادة شيرو موديل 2006 مع مبرد ثيرموكنج sl200

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (مكة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع بسعر وحالة ممتازة برادة شيرو موديل 2006 مع مبرد ثيرموكنج sl200 - في مكة السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

للبيع بسعر وحالة ممتازة برادة شيرو موديل 2006 مع مبرد ثيرموكنج sl200 رقم العرض هو 116066 مواصفات قياسية للسفر الدولي ارتفاع 260 سم . الطول 13متر و35 سم . عرض 252 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw لم تعمل بالسعودية للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مكة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 19/1/2020
رقم الإعلان: 2049684
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع براد لامبيريت بحالة نظيفة وبارتفاع 260 سم لنقل وخزن أكبر - في مكة السعودية

للبيع براد لامبيريت بحالة نظيفة وبارتفاع 260 سم لنقل وخزن أكبر

(للبيع)

- في مكة السعودية

للبيع براد لامبيريت بحالة نظيفة وبارتفاع 260 سم لنقل وخزن أكبر رقم العرض للسؤال عنه هو 112061 براده .
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1 ريال

12/1/2020
صورة الاعلان: جميلة ومميزة وبأبعاد يطلبها الجميع . برادة لامبيريت 2006 - في مكة السعودية

جميلة ومميزة وبأبعاد يطلبها الجميع . برادة لامبيريت 2006

(للبيع)

- في مكة السعودية

جميلة ومميزة وبأبعاد يطلبها الجميع . برادة لامبيريت 2006 للبيع برادة لامبيريت مع مبرد ثيرموكنج sl40.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1 ريال

10/1/2020
صورة الاعلان: للبيع بسعر ممتاز وحالة نادرة برادة كرون مع مبرد ثيرموكنج sl400 e . - في مكة السعودية

للبيع بسعر ممتاز وحالة نادرة برادة كرون مع مبرد ثيرموكنج sl400 e .

(للبيع)

- في مكة السعودية

للبيع بسعر ممتاز وحالة نادرة برادة كرون مع مبرد ثيرموكنج sl400 e . موديل 2008 رقم العرض هو 1212088 .
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1 ريال

5/1/2020
صورة الاعلان: للبيع بحالة جيدة جدا براد شميتز ألماني موديل 2009 - في مكة السعودية

للبيع بحالة جيدة جدا براد شميتز ألماني موديل 2009

(للبيع)

- في مكة السعودية

للبيع بحالة جيدة جدا براد شميتز ألماني موديل 2009 رقم العرض هو 1215090 برادة شيمتز مع مبرد كارير max.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1 ريال

5/1/2020
صورة الاعلان: مقطورات تبريد لنقل الخضراوات والفواكه بحالة طازجة وسليمة - في مكة السعودية

مقطورات تبريد لنقل الخضراوات والفواكه بحالة طازجة وسليمة

(للبيع)

- في مكة السعودية

مقطورات تبريد لنقل الخضراوات والفواكه بحالة طازجة وسليمة للبيع بحالة شبه جديدة برادة شيمتز مع مبرد ث.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1 ريال

1/1/2020
صورة الاعلان: للبيع برادة lag مع مبرد ثيرموكنج sl200e . موديل 2008 - في مكة السعودية

للبيع برادة lag مع مبرد ثيرموكنج sl200e . موديل 2008

(للبيع)

- في مكة السعودية

للبيع برادة lag مع مبرد ثيرموكنج sl200e . موديل 2008 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13متر و40 سم.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1 ريال

22/12/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع بسعر مميز برادة leci الاسبانيه موديل 2003 مع مبرد ثيرموكنج sl200e - في مكة السعودية

للبيع بسعر مميز برادة leci الاسبانيه موديل 2003 مع مبرد ثيرموكنج sl200e

(للبيع)

- في مكة السعودية

للبيع بسعر مميز برادة leci الاسبانيه موديل 2003 مع مبرد ثيرموكنج sl200e رقم العرض هو 119031 مواصفات .
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1 ريال

19/12/2019
صورة الاعلان: براده شيمتز مع مبرد ثيرموكنج sl200 e لنقل اللحوم للبيع - في مكة السعودية

براده شيمتز مع مبرد ثيرموكنج sl200 e لنقل اللحوم للبيع

(للبيع)

- في مكة السعودية

لمحبي التميز والجمال . برادة شميتز موديل 2007 بحالة ممتازة رقم العرض هو 116075 براده شيمتز مع مبرد .
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1 ريال

15/12/2019
صورة الاعلان: للبيع رأس شاحنة مرسيدس أكتروس موديل 2013 بحالة نادرة - في مكة السعودية

للبيع رأس شاحنة مرسيدس أكتروس موديل 2013 بحالة نادرة

(للبيع)

- في مكة السعودية

للبيع رأس شاحنة مرسيدس أكتروس موديل 2013 بحالة نادرة رقم العرض هو 1021138 للسعر شرفنا بالتواصل هاتف.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1 ريال

11/12/2019
صورة الاعلان: للبيع برادة فيرجو مع مبرد ثيرموكينج SL 200 E بحالة ممتازة ، تبريد حتى -25 - في مكة السعودية

للبيع برادة فيرجو مع مبرد ثيرموكينج SL 200 E بحالة ممتازة ، تبريد حتى -25

(للبيع)

- في مكة السعودية

للجادين في شراء براد بحالة مميزة . لم يعمل بالسعودية . وبسعر ممتاز . البراد متاح للمعاينة بمعرضنا.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1 ريال

9/12/2019
صورة الاعلان: للبيع بحالة ممتازة برادة شيمتز مع مبرد ثيرموكنج sl200 e موديل 2008 - في مكة السعودية

للبيع بحالة ممتازة برادة شيمتز مع مبرد ثيرموكنج sl200 e موديل 2008

(للبيع)

- في مكة السعودية

للبيع بحالة ممتازة برادة شيمتز مع مبرد ثيرموكنج sl200 e موديل 2008 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1 ريال

9/12/2019
صورة الاعلان: للبيع براد كرون استيراد بحالة مميزة وارتفاع 265 سم لنقل أكبر - في مكة السعودية

للبيع براد كرون استيراد بحالة مميزة وارتفاع 265 سم لنقل أكبر

(للبيع)

- في مكة السعودية

للبيع براد كرون استيراد بحالة مميزة وارتفاع 265 سم لنقل أكبر رقم العرض هو 1013079 برادة كرون موديل 2.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1 ريال

5/12/2019
صورة الاعلان: براد لامبيريت بحالة مميزة جدا وأبعاد قياسية للبيع بالسعودية - في مكة السعودية

براد لامبيريت بحالة مميزة جدا وأبعاد قياسية للبيع بالسعودية

(للبيع)

- في مكة السعودية

براد لامبيريت بحالة مميزة جدا وأبعاد قياسية للبيع بالسعودية رقم العرض هو 1012044 براد لامبيريت موديل.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1 ريال

20/11/2019
صورة الاعلان: براد ألماني بحالة ممتازة وبمبرد ثيرموكنج sl400 e للبيع بجدة - في مكة السعودية

براد ألماني بحالة ممتازة وبمبرد ثيرموكنج sl400 e للبيع بجدة

(للبيع)

- في مكة السعودية

براد ألماني بحالة ممتازة وبمبرد ثيرموكنج sl400 e للبيع بجدة رقم العرض هو 1017082 برادة شيمتز مع مبرد.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1 ريال

11/11/2019
صورة الاعلان: برادة كرون مع مبرد ثيرموكنج SL200 e . موديل 2007 - في مكة السعودية

برادة كرون مع مبرد ثيرموكنج SL200 e . موديل 2007

(للبيع)

- في مكة السعودية

برادات استيراد بحالة نظيفة جدا وذو جودة عالية تضمن الكفاءة في الأداء للبيع بالسعودية برادة كرون مع م.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1 ريال

3/11/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager