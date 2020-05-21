(للبيع)
|للبيع بسعر مناسب شاحنه مرسيدس اكتروس بحالة نظيفة جدا موديل : 2015 1848 mp4 رقم العرض هو 523154 الجير بوكس : ثنائي (عايدي-اتوماتيك) المشي : 768000 كم مكيف نتشرف بتواصلكم هاتفيا اوبالكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم . رقم جوال 0509313043 #مرسيدس_اكتروس_جدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- الرباض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|7/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060321
(للبيع)- في الرياض السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال