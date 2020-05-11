(للبيع)
|لمحبي الشاحنات الفولفو رقم العرض هو 518102 للبيع بسعر مناسب شاحنه فولفو FH 480 موديل : 2010 الجير بوكس : اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 702662 كم مكيفة نتشرف بتواصلكم هاتفيا اوبالكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم . رقم جوال 0509313043 #برادتك_عندنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- الرباض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059598
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال