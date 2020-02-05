للبيع بسعر مميز وحالة نظيفة جدا شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4

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صورة الاعلان: للبيع بسعر مميز وحالة نظيفة جدا شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 - في الرياض السعودية

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للبيع بسعر مميز وحالة نظيفة جدا شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 . موديل : 2012 الجير بوكس :اتوماتيك المشي : 703335 كم مكيف رقم العرض هو 221122 للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #مرسيدس_اكتروس #للبيع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرباض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 9/2/2020
رقم الإعلان: 2052124
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