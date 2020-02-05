(للبيع)
|للبيع بسعر مميز وحالة نظيفة جدا شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 . موديل : 2012 الجير بوكس :اتوماتيك المشي : 703335 كم مكيف رقم العرض هو 221122 للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #مرسيدس_اكتروس #للبيع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- الرباض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052124
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في الرياض السعودية
1 ريال