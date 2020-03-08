للسعر وأي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم للبيع بسعر مميز موديل 2013 شاحنه مرسيدس اكتروس بحالة نظيفة جدا 1845 mp4 رقم العرض هو 320133 الجير بوكس :اتوماتيك المشي : 500000 كم مكيف الأسعار : قابل للتفاوض #شاحنة_مرسيدس