للبيع بسعر مميز كونتينر براده 40 قدم هاي كيوب مع مبرد ثيرموكنج جديد رقم العرض للسؤال عنه هو 1219001 درجه التبريد من 30 الي 30 تحت الصفر السعر : قابل للتفاوض للسعر واي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم #برادتك_عندنا