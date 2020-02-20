(للبيع)
|للبيع بسعر مميز كونتينر براده 40 قدم هاي كيوب مع مبرد ثيرموكنج جديد رقم العرض للسؤال عنه هو 1219001 درجه التبريد من 30 الي 30 تحت الصفر السعر : قابل للتفاوض للسعر واي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم #برادتك_عندنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- الرباض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053908
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال