للبيع بسعر مميز كونتينر براده 40 قدم هاي كيوب مع مبرد ثيرموكنج جديد

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع بسعر مميز كونتينر براده 40 قدم هاي كيوب مع مبرد ثيرموكنج جديد - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

للبيع بسعر مميز كونتينر براده 40 قدم هاي كيوب مع مبرد ثيرموكنج جديد رقم العرض للسؤال عنه هو 1219001 درجه التبريد من 30 الي 30 تحت الصفر السعر : قابل للتفاوض للسعر واي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم #برادتك_عندنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرباض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 23/2/2020
رقم الإعلان: 2053908
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للباحثين عن براد الماني نظيف وبأبعاد ممتازة وبقوة تجميد وتبريد sl200 - في الرياض السعودية

للباحثين عن براد الماني نظيف وبأبعاد ممتازة وبقوة تجميد وتبريد sl200

(للبيع)

- في الرياض السعودية

للباحثين عن براد الماني نظيف وبأبعاد ممتازة وبقوة تجميد وتبريد sl200 رقم العرض هو 210011 للبيع برادة.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

20/2/2020
صورة الاعلان: للبيع بحالة نظيفة جداا برادة شيرو موديل 2004 مع مبرد ثيرموكنج - في الرياض السعودية

للبيع بحالة نظيفة جداا برادة شيرو موديل 2004 مع مبرد ثيرموكنج

(للبيع)

- في الرياض السعودية

للبيع بحالة نظيفة جداا برادة شيرو موديل 2004 مع مبرد ثيرموكنج مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13مت.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/2/2020
صورة الاعلان: للبيع بسعر مميز وحالة نظيفة جدا شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 - في الرياض السعودية

للبيع بسعر مميز وحالة نظيفة جدا شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4

(للبيع)

- في الرياض السعودية

للبيع بسعر مميز وحالة نظيفة جدا شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 . موديل : 2012 الجير بوكس :اتوماتيك .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/2/2020
صورة الاعلان: للبيع بحالة شبه جديدة شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 - في الرياض السعودية

للبيع بحالة شبه جديدة شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بادر بالتواصل لأن العروض المميزة جدااا لا تتكرر كثيرا للبيع بحالة شبه جديدة شاحنه مرسيدس اكتروس 1845.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

5/2/2020
صورة الاعلان: للبيع برادة سور الاسبانيه مع مبرد كارير maxima1300 موديل 2009 - في الرياض السعودية

للبيع برادة سور الاسبانيه مع مبرد كارير maxima1300 موديل 2009

(للبيع)

- في الرياض السعودية

للسعر تواصل معنا الان هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 أو ارسل لنا رقم جوالكم ان اردتم ونتواصل م.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/2/2020
صورة الاعلان: للبيع برادة سور الاسبانيه موديل 2005 بحالة نظيفة جدا وبسعر مناسب - في الرياض السعودية

للبيع برادة سور الاسبانيه موديل 2005 بحالة نظيفة جدا وبسعر مناسب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

للبيع برادة سور الاسبانيه موديل 2005 بحالة نظيفة جدا وبسعر مناسب مع مبرد كارير فيكتور 1800 رقم العرض.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/2/2020
data-full-width-responsive="true"
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager