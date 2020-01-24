(للبيع)
|للبيع بسعر مميز براده burg الهولنديه مع مبرد ثيرموكنج sl200 e موديل 2006 ارتفاع 271 سم . الطول 13متر و54 سم .عرض 2,52 سم رقم العرض هو 113061 شاسيه كامل قوي جدا مع محورين ساف الحالة جيدة جدا لم تعمل بالسعودية للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050991
1 ريال
(للبيع)- في المدينة المنورة السعودية
1 ريال
(للبيع)- في المدينة المنورة السعودية
1 ريال