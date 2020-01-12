للبيع بسعر مميز براده شيمتز موديل 2010 مع مبرد كارير فيكتور 1850 رقم العرض هو 114107 مواصفات قياسية للسفر الدولي ارتفاع 265 سم . الطول 13متر و40 سم عرض 2,52 سم شاسيه قوي جدا مع محاور bpw الحالة جيدة جدا لم تعمل بالسعودية للسعر النهائي وصور كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا #برادات