للبيع بسعر ممتاز وحالة نظيفة جداا شاحنه مرسيدس اكتروس 1843mp4 كابينه منخفضه

للتواصل : هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم باذن الله للبيع بسعر ممتاز وحالة نظيفة جداا شاحنه مرسيدس اكتروس 1843 mp4 كابينه منخفضه موديل : 2014 الجير بوكس : اتوماتيك رقم العرض هو 320148 سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 787000 كم مكيف السعر : قابل للتفاوض #مرسيدس_اكتروس