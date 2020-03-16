للبيع بسعر ممتاز وحالة نظيفة جداا شاحنه مرسيدس اكتروس 1843mp4 كابينه منخفضه

(للبيع)
|للتواصل : هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم باذن الله للبيع بسعر ممتاز وحالة نظيفة جداا شاحنه مرسيدس اكتروس 1843 mp4 كابينه منخفضه موديل : 2014 الجير بوكس : اتوماتيك رقم العرض هو 320148 سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 787000 كم مكيف السعر : قابل للتفاوض #مرسيدس_اكتروس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|29/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056980
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال