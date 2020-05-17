للبيع بسعر ممتاز وحالة نظيفة برادة كرون موديل 2008 مع مبرد ثيرموكنج sl200 e رقم العرض هو 512086 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13متر و41 سم . عرض 2.52 سم .ارتفاع 2.61 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور ساف لم تعمل بالسعودية نتشرف بتواصلكم معنا هاتفيا او بالكتابة على الواتس أب لنجيبكم . رقم جوال / واتس اب 0509313043 #برادتك_عندنا