(للبيع)
|للبيع بسعر ممتاز وحالة نظيفة برادة كرون موديل 2008 مع مبرد ثيرموكنج sl200 e رقم العرض هو 512086 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13متر و41 سم . عرض 2.52 سم .ارتفاع 2.61 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور ساف لم تعمل بالسعودية نتشرف بتواصلكم معنا هاتفيا او بالكتابة على الواتس أب لنجيبكم . رقم جوال / واتس اب 0509313043 #برادتك_عندنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- الرباض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059780
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال