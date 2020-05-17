للبيع بسعر ممتاز وحالة نظيفة برادة كرون موديل 2008 مع مبرد ثيرموكنج sl200 e

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صورة الاعلان: للبيع بسعر ممتاز وحالة نظيفة برادة كرون موديل 2008 مع مبرد ثيرموكنج sl200 e - في الرياض السعودية

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للبيع بسعر ممتاز وحالة نظيفة برادة كرون موديل 2008 مع مبرد ثيرموكنج sl200 e رقم العرض هو 512086 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13متر و41 سم . عرض 2.52 سم .ارتفاع 2.61 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور ساف لم تعمل بالسعودية نتشرف بتواصلكم معنا هاتفيا او بالكتابة على الواتس أب لنجيبكم . رقم جوال / واتس اب 0509313043 #برادتك_عندنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرباض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 21/5/2020
رقم الإعلان: 2059780
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