للبيع بسعر ممتاز وحالة نادرة برادة كرون مع مبرد ثيرموكنج sl400 e .

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع بسعر ممتاز وحالة نادرة برادة كرون مع مبرد ثيرموكنج sl400 e . - في مكة السعودية

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للبيع بسعر ممتاز وحالة نادرة برادة كرون مع مبرد ثيرموكنج sl400 e . موديل 2008 رقم العرض هو 1212088 مواصفات قياسية للسفر الدولي ارتفاع 2.60 سم . الطول 13متر و50 سم عرض 2.52 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور ساف للسعر تواصل معنا الان هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 أو ارسل لنا رقم جوالكم ان اردتم ونتواصل معكم باذن الله #برادتك_عندنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مكة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 5/1/2020
رقم الإعلان: 2047762
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للبيع برادة lag مع مبرد ثيرموكنج sl200e . موديل 2008

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العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

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11/11/2019
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3/11/2019
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