للبيع بسعر ممتاز وحالة نادرة برادة كرون مع مبرد ثيرموكنج sl400 e . موديل 2008 رقم العرض هو 1212088 مواصفات قياسية للسفر الدولي ارتفاع 2.60 سم . الطول 13متر و50 سم عرض 2.52 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور ساف للسعر تواصل معنا الان هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 أو ارسل لنا رقم جوالكم ان اردتم ونتواصل معكم باذن الله #برادتك_عندنا