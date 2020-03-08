(للبيع)
|للسعر واي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم للبيع بسعر ممتاز وحالة مميزة جداا شاحنه مرسيدس اكتروس موديل : 2015 1842mp4 ,, الجير بوكس :اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 836836 كم مكيف رقم العرض هو 224155 #شاحنة_مرسيدس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- الرباض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055432
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال