للبيع بسعر ممتاز شاحنه موديل 2012 مرسيدس اكتروس 1845 mp4

للبيع بسعر ممتاز شاحنه موديل 2012 مرسيدس اكتروس 1845mp4 الجير بوكس :اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 712000 كم مكيف السعر : قابل للتفاوض رقم العرض هو 221126 للسعر واي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم