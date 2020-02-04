للبيع بسعر ممتاز شاحنه موديل 2012 مرسيدس اكتروس 1845 mp4

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع بسعر ممتاز شاحنه موديل 2012 مرسيدس اكتروس 1845 mp4 - في جازان السعودية

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للبيع بسعر ممتاز شاحنه موديل 2012 مرسيدس اكتروس 1845mp4 الجير بوكس :اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 712000 كم مكيف السعر : قابل للتفاوض رقم العرض هو 221126 للسعر واي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

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العنوان: - مكة
جازان -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 9/2/2020
رقم الإعلان: 2052121
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صورة الاعلان: برادة سور الاسبانيه مع مبرد ثيرموكنج sl400 e للبيع - في جازان السعودية

برادة سور الاسبانيه مع مبرد ثيرموكنج sl400 e للبيع

(للبيع)

- في جازان السعودية

عرض ممتاز لبرادة سور بحالة نظيفة جدا وبقوة تبريد وتجميد عالية لضمان نقل سليم وامن لبضائعك رقم العرض .
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

4/2/2020
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