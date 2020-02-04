للبيع بسعر ممتاز شاحنه موديل 2012 مرسيدس اكتروس 1845 mp4

(للبيع)
|للبيع بسعر ممتاز شاحنه موديل 2012 مرسيدس اكتروس 1845mp4 الجير بوكس :اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 712000 كم مكيف السعر : قابل للتفاوض رقم العرض هو 221126 للسعر واي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- مكة
جازان - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052121
1 ريال