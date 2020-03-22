للبيع بسعر ممتاز شاحنه مرسيدس اكتروس 1846 ميجا موديل : 2010 الجير بوكس : اتوماتيك رقم العرض 523101 سوست امامي منافيخ خلفي . مكيف المشي : 890000 كم للسعر والتفاوض فيه ان اردتم يرجي التواصل مع مدير البيع هاتفيا او واتس اب علي رقم جوال 0509313043 بادر بالتواصل