(للبيع)
|للبيع بسعر ممتاز شاحنه مرسيدس اكتروس 1846 ميجا موديل : 2010 الجير بوكس : اتوماتيك رقم العرض 523101 سوست امامي منافيخ خلفي . مكيف المشي : 890000 كم للسعر والتفاوض فيه ان اردتم يرجي التواصل مع مدير البيع هاتفيا او واتس اب علي رقم جوال 0509313043 بادر بالتواصل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|3/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060175
1 ريال