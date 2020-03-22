للبيع بسعر ممتاز شاحنه مرسيدس اكتروس 1846 ميجا موديل : 2010

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع بسعر ممتاز شاحنه مرسيدس اكتروس 1846 ميجا موديل : 2010 - في مكة السعودية

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للبيع بسعر ممتاز شاحنه مرسيدس اكتروس 1846 ميجا موديل : 2010 الجير بوكس : اتوماتيك رقم العرض 523101 سوست امامي منافيخ خلفي . مكيف المشي : 890000 كم للسعر والتفاوض فيه ان اردتم يرجي التواصل مع مدير البيع هاتفيا او واتس اب علي رقم جوال 0509313043 بادر بالتواصل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

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العنوان: - مكة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 3/6/2020
رقم الإعلان: 2060175
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صورة الاعلان: برادات ألمانية تجميد وتبريد لنقل أمن لجميع المجمدات - في مكة السعودية

برادات ألمانية تجميد وتبريد لنقل أمن لجميع المجمدات

(للبيع)

- في مكة السعودية

برادات ألمانية تجميد وتبريد لنقل أمن لجميع المجمدات للبيع برادة شيمتز بأبعاد ممتازة مع مبرد ثيرموكنج.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1 ريال

22/3/2020
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