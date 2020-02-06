(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع بسعر مغري فيلا سكنية منطقة الشامخة شارع عام موقع مميز تتكون الفيلا من:- دورين وملحق الدور الارضي مجلس وصاله طعام وصاله عائليه واسعه وغرفة ماستر ومطبخ ومخزن وغرفة خادمة ومجلس خارجي وغرفة طعام ومغاسيل الدور الأول اربع غرف نوم ماستر وصاله الفيلا معمولها ديكورات وتشطيب ممتاز السعر :-4.000.000 درهم للتواصل:- بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051836
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