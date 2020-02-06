للبيع بسعر مغري فيلا سكنية منطقة الشامخة شارع عام موقع مميز

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تفاصيل الإعلان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع بسعر مغري فيلا سكنية منطقة الشامخة شارع عام موقع مميز تتكون الفيلا من:- دورين وملحق الدور الارضي مجلس وصاله طعام وصاله عائليه واسعه وغرفة ماستر ومطبخ ومخزن وغرفة خادمة ومجلس خارجي وغرفة طعام ومغاسيل الدور الأول اربع غرف نوم ماستر وصاله الفيلا معمولها ديكورات وتشطيب ممتاز السعر :-4.000.000 درهم للتواصل:- بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازيه 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/2/2020
رقم الإعلان: 2051836
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