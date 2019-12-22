للبيع بسعر لا يقارن برادة كرون مع مبرد ثيرموكنج slx200 موديل 2012 مواصفات قياسية للسفر الدولي رقم العرض هو 1218123 ارتفاع 2.65 سم لنقل وخزن اكبر الطول 13.40 سم . عرض2.52 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور ساف الحالة جيدة جدا لم تعمل بالسعودية للسعر تواصل معنا الان هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 أو ارسل لنا رقم جوالكم ان اردتم ونتواصل معكم باذن الله #برادتك_عندنا