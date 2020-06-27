(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله للبيع بسعر تنافسي شاحنه موديل 2012 مرسيدس اكتروس 1845 mp4 الجير بوكس : ثنائي (عايدي-اتوماتيك) رقم العرض للسؤال عنه 620123 سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 755000 كم مكيف للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061857
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال