للبيع | برج 18 طابق | منطقة النادي السياحي أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع | برج 18 طابق | منطقة النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | برج 18 طابق | منطقة النادي السياحي أبوظبي البرج مكون من : طابق أرضي - ميزان- 18 طابق - روف البرج يحتوي على : 5 محلات - 3 مكاتب - 88 شقة (غرفتين وصالة) - 2 بينت هاوس مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : CB 114572 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/7/2020
رقم الإعلان: 2062006
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