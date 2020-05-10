للبيع.برج 18 طابق في منطقة النادي السياحي أبوظبي البرج مكون من : طابق أرضي - ميزان - 18 طابق - روف البرج يحتوي على : 5 محلات - 3 مكاتب - 88 شقة (غرفتين وصالة) - 2 بينت هاوس مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : RB 114572 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733