للبيع.برج 18 طابق رائعة في شارع النجدة أبوظبي هذه البرج مكونة من : طابق أرضي - 18 طابق متكرر مساحة الأرض : 7,000 قدم مربع كود رقم : RB 112440 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 2018/54230 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733 نبذة عن مدينة أبوظبي : تعد أبوظبي، عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة، واحدة من أكثر مدن العالم ازدهاراً