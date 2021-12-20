للبيع. برج 17 طابق | 34 شقة | النادي السياحي أبوظبي البرج يقع على شارعين مكون من : طابق أرضي - طابق ميزان - 17طابق - طابق رووف البرج يحتوي على : محلين كبار - مكتبين - 34 شقة ( 3 غرف + مجلس + مخزن + مطبخ + 5 حمامات ) مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : WB 965257 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733