للبيع. برج 17 طابق | موقع مميز | شارع المطار أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع. برج 17 طابق | موقع مميز | شارع المطار أبوظبي البرج مكون من : 3 باسمينت - طابق أرضي - طابق ميزان - 17 طابق مساحة الأرض : 45,737 قدم مربع كود رقم : WB 965288 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/12/2021
رقم الإعلان: 2114935
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