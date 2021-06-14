للبيع. برج | 17 طابق | موقع مميز | شارع المطار أبوظبي البرج مكون من : 3 باسمينت - طابق أرضي - طابق ميزان - 17 طابق مساحة الأرض : 45,737 قدم مربع كود رقم : WB 965288 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 نبذة عن مدينة أبوظبي : تعد أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، واحدة من أكثر مدن العالم ازدهاراً