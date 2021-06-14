(للبيع)
|للبيع. برج | 17 طابق | موقع مميز | شارع المطار أبوظبي البرج مكون من : 3 باسمينت - طابق أرضي - طابق ميزان - 17 طابق مساحة الأرض : 45,737 قدم مربع كود رقم : WB 965288 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 نبذة عن مدينة أبوظبي : تعد أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، واحدة من أكثر مدن العالم ازدهاراً
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096953
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