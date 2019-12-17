للبيع.برج 17 طابق على شارعين في النادي السياحي أبوظبي البرج يقع على شارعين البرج مكون من : طابق أرضي - طابق ميزان - 17 طابق - طابق روف البرج يحتوي على : محلين كبار - مكتبين 34 شقة : 3 غرف + مجلس + مخزن + مطبخ + 5 حمامات مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : RB 114028 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733