(للبيع)
|للبيع.برج 17 طابق على شارعين في النادي السياحي أبوظبي البرج يقع على شارعين البرج مكون من : طابق أرضي - طابق ميزان - 17 طابق - طابق روف البرج يحتوي على : محلين كبار - مكتبين 34 شقة : 3 غرف + مجلس + مخزن + مطبخ + 5 حمامات مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : RB 114028 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045553
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