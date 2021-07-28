(للبيع)
|للبيع.برج 17 طابق | على شارعين | النادي السياحي أبوظبي البرج يقع على شارعين البرج مكون من : طابق أرضي - طابق ميزان - 17طابق - طابق رووف البرج يحتوي على : محلين كبار - مكتبين 34 شقة : 3 غرف - مجلس - مخزن - مطبخ - 5 حمامات مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : WB 965257 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|28/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100827
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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