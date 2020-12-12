(للبيع)
|للبيع.برج 17 طابق | على زاوية وشارعين | شارع النجدة أبوظبي البرج يقع على زاوية وشارعين مكونة من : طابق أرضي - طابق ميزان - 17 طابق - رووف البرج يحتوي على : 23 محل تجاري 102 شقة منقسمة ما بين ( 3 غرف وصالة ) . ( غرفتين وصالة ) 4 مخازن في الرووف مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع البرج له دخل سنوي كبير السعر قابل للتفاوض كود رقم : RB 116500 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|12/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075922
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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