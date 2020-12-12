للبيع.برج 17 طابق | على زاوية وشارعين | شارع النجدة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.برج 17 طابق | على زاوية وشارعين | شارع النجدة أبوظبي البرج يقع على زاوية وشارعين مكونة من : طابق أرضي - طابق ميزان - 17 طابق - رووف البرج يحتوي على : 23 محل تجاري 102 شقة منقسمة ما بين ( 3 غرف وصالة ) . ( غرفتين وصالة ) 4 مخازن في الرووف مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع البرج له دخل سنوي كبير السعر قابل للتفاوض كود رقم : RB 116500 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/12/2020
رقم الإعلان: 2075922
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