للبيع.برج 17 طابق | على زاوية وشارعين | النجدة أبوظبي البرج يقع على زاوية وشارعين مكونة من : طابق أرضي - طابق ميزان - 17 طابق - رووف البرج يحتوي على : 11 محل تجاري- 9 مكاتب- 3 مخازن 102 شقة منقسمة ما بين : 34 شقة : غرفتين - صالة 68 شقة : 3 غرف - صالة مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع كود رقم : WB 965448 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733