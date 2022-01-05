للبيع.برج 17 طابق | بعائد سنوي جيد | شارع النجدة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.برج 17 طابق | بعائد سنوي جيد | شارع النجدة أبوظبي البرج يقع على زاوية وشارعين مكونة من : طابق أرضي - طابق ميزان - 17 طابق - رووف البرج يحتوي على : 11 محل تجاري - 9 مكاتب - 3 مخازن 102 شقة منقسمة ما بين : 34 شقة : غرفتين - صالة 68 شقة : 3 غرف - صالة مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع كود رقم : WB 965448 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أيوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/1/2022
رقم الإعلان: 2117914
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