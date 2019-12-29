للبيع.برج 16 طابق في النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع.برج 16 طابق في النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.برج 16 طابق في النادي السياحي أبوظبي هذا البرج يقع على زاوية وشارعين البرج مكون من : طابق أرضي - طابق ميزان - 16 طابق - طابق رووف مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : RB 8467 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/12/2019
رقم الإعلان: 2047175
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