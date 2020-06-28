للبيع | برج 16 طابق | النادي السياحي أبوظبي هذا البرج يقع على زاوية وشارعين البرج مكون من : طابق أرضي - طابق ميزان - 16 طابق - طابق رووف مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : RB 8467 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فايت هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733