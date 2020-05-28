للبيع.برج 15 طابق في منطقة الخالدية أبوظبي البرج مكون من : طابق أرضي - طابقين ميزان - 15 طابق مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : RB 114923 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 عن منطقة الخالدية : تعد منطقة الخالدية المحور الثقافي لأبوظبي، حيث تمزج بين تراث العاصمة والتطور العصري المذهل. موقعها المركزي يج