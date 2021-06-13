للبيع .برج على شارعين | 16 طابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .برج على شارعين | 16 طابق | النادي السياحي أبوظبي يقع البرج على شارعين يتكون هذا البرج من : الطابق الأرضي - طابق الميزانين - 16 طابق - الطابق الرووف يحتوي هذا البرج على : 8 محلات - 4 مكاتب 32 شقة : 3 غرف نوم - مجلس - مطبخ - غرفة طعام - 5 حمامات شقتين : 2 غرف نوم - مجلس - مطبخ - غرفة طعام - 3 حمامات مساحة الأرض : 4،000 قدم مربع كود رقم : WB 965263 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/6/2021
رقم الإعلان: 2096847
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