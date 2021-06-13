للبيع .برج على شارعين | 16 طابق | النادي السياحي أبوظبي يقع البرج على شارعين يتكون هذا البرج من : الطابق الأرضي - طابق الميزانين - 16 طابق - الطابق الرووف يحتوي هذا البرج على : 8 محلات - 4 مكاتب 32 شقة : 3 غرف نوم - مجلس - مطبخ - غرفة طعام - 5 حمامات شقتين : 2 غرف نوم - مجلس - مطبخ - غرفة طعام - 3 حمامات مساحة الأرض : 4،000 قدم مربع كود رقم : WB 965263 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230