للبيع.برج سكني | 17 طابق | 34 شقة | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع.برج سكني | 17 طابق | 34 شقة | النادي السياحي أبوظبي البرج يقع على شارعين البرج مكون من : طابق أرضي - طابق ميزان - 17 طابق - طابق رووف البرج يحتوي على : محلين كبار - مكتبين 34 شقة : 3 غرف - مجلس - مخزن - مطبخ - 5 حمامات مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : RB 114028 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/1/2021
رقم الإعلان: 2080704
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.برج سكني | 17 طابق | 34 شقة | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.برج سكني | 17 طابق | 34 شقة | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.برج سكني | 17 طابق | 34 شقة | النادي السياحي أبوظبي البرج يقع على شارعين البرج مكون من : طابق.
القسم: 

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: للبيبناية سكنية على شارعين | 5 طوابق | عائد سنوي كبير | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيبناية سكنية على شارعين | 5 طوابق | عائد سنوي كبير | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيبناية سكنية على شارعين | 5 طوابق | عائد سنوي كبير | المرور أبوظبي بناية سكنية مكونة من : طابق أر.
القسم: 

اتصل

19/1/2021
صورة الاعلان: للبيبناية سكنية على شارعين | 5 طوابق | عائد سنوي كبير | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيبناية سكنية على شارعين | 5 طوابق | عائد سنوي كبير | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيبناية سكنية على شارعين | 5 طوابق | عائد سنوي كبير | المرور أبوظبي بناية سكنية مكونة من : طابق أر.
القسم: 

اتصل

19/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية | 3 طوابق | 12 شقة | محلين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 3 طوابق | 12 شقة | محلين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 3 طوابق | 12 شقة | محلين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية مكونة من : طابق أر.
القسم: 

اتصل

19/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية | 3 طوابق | 12 شقة | محلين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 3 طوابق | 12 شقة | محلين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 3 طوابق | 12 شقة | محلين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية مكونة من : طابق أر.
القسم: 

اتصل

19/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | على زاوية و شارعين | مدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | على زاوية و شارعين | مدينة محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | على زاوية و شارعين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية تقع على شارعي.
القسم: 

اتصل

19/1/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | على زاوية و شارعين | مدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | على زاوية و شارعين | مدينة محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | على زاوية و شارعين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية تقع على شارعي.
القسم: 

اتصل

19/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية بموقع مميز | طابقين | شارع الكترا أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية بموقع مميز | طابقين | شارع الكترا أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية بموقع مميز | طابقين | شارع الكترا أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي شقة مكونة من : 3 .
القسم: 

اتصل

19/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية بموقع مميز | طابقين | شارع الكترا أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية بموقع مميز | طابقين | شارع الكترا أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية بموقع مميز | طابقين | شارع الكترا أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي شقة مكونة من : 3 .
القسم: 

اتصل

19/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية | 5 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 5 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 5 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية مكونة : طابق أرضي - 5 طوابق مساحة ا.
القسم: 

اتصل

19/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية | 5 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 5 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 5 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية مكونة : طابق أرضي - 5 طوابق مساحة ا.
القسم: 

اتصل

19/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية | 5 طوابق | 11 محل | 22 شقة | 4 مكاتب | الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية | 5 طوابق | 11 محل | 22 شقة | 4 مكاتب | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية | 5 طوابق | 11 محل | 22 شقة | 4 مكاتب | الخالدية أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي :.
القسم: 

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية | 5 طوابق | 11 محل | 22 شقة | 4 مكاتب | الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية | 5 طوابق | 11 محل | 22 شقة | 4 مكاتب | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية | 5 طوابق | 11 محل | 22 شقة | 4 مكاتب | الخالدية أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي :.
القسم: 

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية | 3 طوابق | على شارعين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 3 طوابق | على شارعين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 3 طوابق | على شارعين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية تقع على شارعين منهم شا.
القسم: 

اتصل

17/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية | 3 طوابق | على شارعين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 3 طوابق | على شارعين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 3 طوابق | على شارعين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية تقع على شارعين منهم شا.
القسم: 

اتصل

17/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager