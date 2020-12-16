(للبيع)
|للبيع.برج سكني | 17 طابق | تطل على زاوية و شارعين | 34 شقة | شارع حمدان أبوظبي البرج مكون من : طابق أرضي - طابق ميزان - 17 طابق - طابق رووف البرج يحتوي على : محلين كبار - مكتبين 34 شقة : 3 غرف - مجلس - مخزن - مطبخ - 5 حمامات مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : RB 114028 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076375
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل