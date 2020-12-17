(للبيع)
|للبيع.برج سكني | 10 طوابق | مساحة : 60,752 قدم مربع | جزيرة الريم أبوظبي هذا البرج مكون من : 2 باسمينت - 10 طوابق - 58 موقف سيارة مساحة البناء : 60,752 قدم مربع كود رقم : RB 477 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0506679466
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076535
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل