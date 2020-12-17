للبيع.برج سكني | 10 طوابق | مساحة : 60,752 قدم مربع | جزيرة الريم أبوظبي هذا البرج مكون من : 2 باسمينت - 10 طوابق - 58 موقف سيارة مساحة البناء : 60,752 قدم مربع كود رقم : RB 477 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733