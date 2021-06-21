(للبيع)
|للبيع برج جديد بعجمان مساحة الارض 16000 قدم على 3 شوارع. الارتفاع ارضي +5 مواقف+16 متكرر+بنتهاوس. 96 شقة غرفة + صاله 96 شقة غرفتين+ صاله 2 بنتهاوس مساحة 4000 قدم كل واحد 9 محلات كل محل في ميزانين. مساحات الشقق واسعه جدا. 5 مصاعد ميتسوبيشي - 175 موقف سيارة. مطلوب 75 مليون درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|0562135283
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|العنوان:
|- * المدينة
عجمان - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|75,000,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097603
825,000 درهم
2,900,000 درهم
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500 درهم
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