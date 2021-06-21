للبيع برج جديد بعجمان

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الإمارات (عجمان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع برج جديد بعجمان مساحة الارض 16000 قدم على 3 شوارع. الارتفاع ارضي +5 مواقف+16 متكرر+بنتهاوس. 96 شقة غرفة + صاله 96 شقة غرفتين+ صاله 2 بنتهاوس مساحة 4000 قدم كل واحد 9 محلات كل محل في ميزانين. مساحات الشقق واسعه جدا. 5 مصاعد ميتسوبيشي - 175 موقف سيارة. مطلوب 75 مليون درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 0562135283

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العنوان: - * المدينة
عجمان -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 75,000,000 درهم
تاريخ الإعلان: 21/6/2021
رقم الإعلان: 2097603
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