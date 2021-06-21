للبيع برج جديد بعجمان مساحة الارض 16000 قدم على 3 شوارع. الارتفاع ارضي +5 مواقف+16 متكرر+بنتهاوس. 96 شقة غرفة + صاله 96 شقة غرفتين+ صاله 2 بنتهاوس مساحة 4000 قدم كل واحد 9 محلات كل محل في ميزانين. مساحات الشقق واسعه جدا. 5 مصاعد ميتسوبيشي - 175 موقف سيارة. مطلوب 75 مليون درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283