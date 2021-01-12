للبيع.برج تجاري | 18 طابق | 88 شقة | النادي السياحي أبوظبي البرج مكون من : طابق أرضى - ميزان - 18 طابق - رووف البرج يحتوي على : 5 محلات - 3 مكاتب 88 شقة : غرفتين - صالة 2 بينت هاوس مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : CB 114572 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)