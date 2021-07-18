للبيع.برج تجاري | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي البرج مكون من : طابق أرضى - ميزان - 18 طابق - رووف البرج يحتوي على : 5 محلات - 3 مكاتب 88 شقة : غرفتين - صالة 2 بينت هاوس مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : WB 965324 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733