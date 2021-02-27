للبيع.برج تجاري | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.برج تجاري | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي البرج مكون من : طابق أرضى - ميزان - 18 طابق - رووف البرج يحتوي على : 5 محلات - 3 مكاتب - 88 شقة (غرفتين و صالة) - 2 بينت هاوس مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : CB 114572 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/2/2021
رقم الإعلان: 2085216
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