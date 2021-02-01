(للبيع)
|للبيع.برج تجاري | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي البرج مكون من : طابق أرضى - ميزان - 18 طابق - رووف البرج يحتوي على : 5 محلات - 3 مكاتب 88 شقة : غرفتين - صالة 2 بينت هاوس مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : CB 114572 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- ابوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082230
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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