(للبيع)
|للبيع.برج تجاري | 16 طابق | 4 محلات | 34 شقة | النادي السياحي أبوظبي يقع هذا البرج على زاوية شارعين يتكون هذا البرج من : طابق أرضي - طابق الميزانين - 16 طابق - طابق الرووف يحتوي هذا البرج على : 4 محلات - 4 مكاتب 32 شقة : 3 غرف نوم - مجلس - مطبخ - غرفة طعام - 5 حمامات شقتين : 2 غرف نوم - مجلس - مطبخ - غرفة طعام - 3 حمامات مساحة الأرض : 4،000 قدم مربع كود رقم : RB 8467 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 السيد أشرف : 0506679466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- ابوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076382
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل