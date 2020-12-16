للبيع.برج تجاري | 16 طابق | 4 محلات | 34 شقة | النادي السياحي أبوظبي يقع هذا البرج على زاوية شارعين يتكون هذا البرج من : طابق أرضي - طابق الميزانين - 16 طابق - طابق الرووف يحتوي هذا البرج على : 4 محلات - 4 مكاتب 32 شقة : 3 غرف نوم - مجلس - مطبخ - غرفة طعام - 5 حمامات شقتين : 2 غرف نوم - مجلس - مطبخ - غرفة طعام - 3 حمامات مساحة الأرض : 4،000 قدم مربع كود رقم : RB 8467 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 السيد أشرف : 0506679466